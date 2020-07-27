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Китай

США - Китай: война дипмиссий

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 Елена Караева
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Дипмиссия США в Чэнду прекратила работу
Дипмиссия США в Чэнду прекратила работу   -   Авторское право  Ng Han Guan/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Внешнеполитическое ведомство США подтвердило, что американское генконсульство в китайском Чэнду прекратило работу.

В свою очередь китайские СМИ сообщили, что с флагштока дипмиссии был спущен звездно-полосатый флаг.

Работа учреждения была прекращена, как указывает ТАСС, в 10:00 утра по местному времени.

Как отмечается, Госдепартамент проинформировал, что, тем не менее, консульская служба продолжит действовать с помощью и при посредничестве других дипмиссий.

МИД КНР заявил о том, что здание американского консульства в Чэнду передается в распоряжение правительства.

21 июля США потребовали от Пекина закрыть генконсульство страны в Хьюстоне, дав на сборы 72 часа.

Этот шаг Вашингтона, как подчеркивается, был совершен - из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" системы студенческого обмена и "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения сотрудников".

Китай в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию в Чэнду.

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