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Украина

Перемирие в Донбассе

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 Ирина Шелудкова
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Перемирие в Донбассе
Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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На линии разграничения в Донбассе вступило в силу уже 21-е по счету перемирие. Накануне президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин дали позитивную оценку согласованию Контактной группой дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Комментирует политический аналитик Бруно Лит: "С европейской точки зрения, такие страны как Германия и Франция хотят установить нормальные отношения с Россией, но они не заинтересованы делать это без достижения мира на Украине, поэтому ситуация на Украине — вопрос международной политики, но каждая из сторон занимает строго определенную позицию, поэтому действовать в таком пространстве очень сложно".

В Берлине заявили что Германия продолжит совместно с французскими партнерами поддерживать реализацию "Минских соглашений ". Между тем украинские военные уже обвинили пророссийских сепаратистов в срыве перемирия. В самопровозглашенных республиках заявляют, что нарушений не зафиксировано.

С 2014 года жертва конфликта на востоке Украины стали уже свыше 13 тысяч человек.

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