Перемирие в Донбассе

На линии разграничения в Донбассе вступило в силу уже 21-е по счету перемирие. Накануне президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин дали позитивную оценку согласованию Контактной группой дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Комментирует политический аналитик Бруно Лит: "С европейской точки зрения, такие страны как Германия и Франция хотят установить нормальные отношения с Россией, но они не заинтересованы делать это без достижения мира на Украине, поэтому ситуация на Украине — вопрос международной политики, но каждая из сторон занимает строго определенную позицию, поэтому действовать в таком пространстве очень сложно".

В Берлине заявили что Германия продолжит совместно с французскими партнерами поддерживать реализацию "Минских соглашений ". Между тем украинские военные уже обвинили пророссийских сепаратистов в срыве перемирия. В самопровозглашенных республиках заявляют, что нарушений не зафиксировано.

С 2014 года жертва конфликта на востоке Украины стали уже свыше 13 тысяч человек.