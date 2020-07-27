Британия: из отпуска в карантин

Британцы, уезжавшие провести отпуск в Испанию, были неприятно удивлены, когда по возвращении домой узнали, что им придётся теперь пройти обязательный двухнедельный карантин. Правительство ввело его уже после того, как люди уехали, и для многих новость о том, что им придётся немедленно самоизолироваться, стала настоящим шоком:

- Меня никак об этом не предупредили. оказывается, я сам должен был узнать об этом на правительственном сайте. Но я не подумал туда заглянуть!

Посмотрите, и это называется, что я возвращаюсь из отпуска в Барселоне. Немного расслабился, отдохнул - а теперь всё насмарку: ужасный стресс, беспокойство. Так невозможно жить!

Ждал плохой сюрприз и для тех, кто планировал отправиться в Испанию: авиаперевозчики Ryanair и Jet2 отказываются возмещать уже купленные билеты. Они говорят, что продолжают полёты, несмотря на то, что правительство Великобритании настоятельно рекомендовало своим согражданам отказаться от поездок в Испанию.