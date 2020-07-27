Южный Техас после урагана "Ханна"

Южный Техас борется с наводнениями, вызванными ураганом "Ханна". Проливные дожди не прекращаются и, по данным губернатора штата, есть угроза возникновения торнадо.

Циклон "Ханна" сформировался в Атлантике в ночь на пятницу. В субботу он усилился и обрушился на побережье Техаса, открыв новый сезон тропических ураганов и оставив разрушения в регионе, который уже понёс ущерб из-за вспышки коронавируса.

Говорят местные жители:

- Нам так повезло, что наша лодка все еще на плаву! Несколько лодок затонули вчера вечером, и одна из них, насколько мне известно, вообще ушла на дно.

- Многим сейчас нужно найти себе хотя бы временное пристанище. Но мы постараемся сделать всё. чтобы как можно скорее восстановить разрушенное, чтобы всё стало так, как было раньше.

В субботу режим чрезвычайной ситуации был введен в 32 из 254 округов Техаса. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало. В ряде городов затоплены улицы, повреждены здания. В воскресенье без света остались около 200 тысяч человек. Власти стараются обеспечить размещённых во временных укрытиях людей масками и дезинфицирующими средствами.