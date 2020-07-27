Съездил в Испанию - сел в карантин!

В более, чем половине провинций Испании, растет число выявленных случаев заражений. Речь идет и о таких городах, как Барселона Сарагоса и Мадрид.

Влиятельная "Паис" указывает, что особое беспокойство вызывает рост инфицированных среди молодежи.

Именно эти обстоятельства привели к тому, что власти Соединенного Королевства в ночь с субботы на воскресенье ввели обязательный 14-дневный карантин для тех жителей Альбиона, кто возвращается с Иберийского полуострова и Канарского и Балеарского архипелагов.

Официальный Мадрид настаивает, что держит ситуацию под контролем.

Вот что заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя: "Мы стараемся объяснить нашим коллегам из Лондона, что туристов, приезжающих с островов, не обязательно держать в изоляции, и на Канарах, и на Балеарах эпидемиологическая обстановка не внушает тревоги, более того, там уровень заражения значительно ниже, чем в самой Великобритании".

Крупнейший туроператор Соединенного Королевства отменил все чартерные рейсы в континентальную Испанию.

Отдыхающие, возвращающиеся с тамошних курортов, не слишком рады приему, который им оказывается дома.

Реплики прилетевших:

- Мне мой бойфренд сказал, что мы должны провести будем в карантине две недели сейчас, так что мы были в курсе происходящего.

- Ну это, конечно, неприятное и неожиданное известие, мне не кажется, что правительство действует ответственно в данном случае.

Французский премьер-министр, в свою очередь, сообщив, что хотя Париж и не собирается закрывать границы с Испанией, предупредил, что от поездок на курорты Коста-Бравы и Коста-дель-Соль этим летом жителям Франции стоит воздержаться.