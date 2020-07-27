Эль-Растро: проблемы рынка секонд-хенда

После пяти месяцев закрытия в связи с эпидемией, знаменитый мадридский рынок Эль-Растро стал местом бурных многотысячных протестов. Городской совет отказал торговцам, просившим разрешить открыть половину палаток, киосков и лотков на их прежних местах. Многие будут вынуждены вообще покинуть рынок, история которого насчитывает три столетия.

Ассоциация торговцев Эль-Растро протестует; её представитель Педро Сантос сказал:

"Традиции нужно сохранять и уважать: я торгую здесь вот уже 40 лет".

"Вывести нас отсюда означает смерть Эль-Растро. Ведь история показывает, что если раз потеряешь - то уже не найдёшь", - говорит один из торговцев.

Эль-Растро в Мадриде - самый популярный в Испании блошиный рынок под открытым небом, традиционное место прогулок по выходным как местных жителей, так и туристов. До пандемии сюда приходили каждое воскресенье более 100 тысяч человек. Выполнить требование контролировать такое количество народа торговцы не могут.

"Это конец, потому что мы не получаем никакой помощи, лучше уж заняться благотворительностью", - говорит эта женщина.

Считается , что на Эль-Растро можно найти практически всё. Но приходят сюда не только за покупками, а чтобы окунуться в неповторимую колоритную атмосферу.

"Мэрия Мадрида пообещала позаботиться об ограждениях, полицейском контроле и вновь открыть Эль-Растро. Но вернуть рынку секонд-хенда его былые масштабы будет нелегко", - передаёт из Мадрида корреспондент Euronews.

По данным магазинов и бутиков, которые уже смогли открыться, продажи упали на 70%, а силу набирают окрепшие за время карантина цифровые платформы.

Хуан Франциско Гонзалес работает для Sostenible:

"Даже те, кто никогда не покупал в интернете, сейчас это делают и входят во вкус. Ведь это сделка без посредников, всё очень просто. Можно купить и у определённого человека - и на сайте".

Дело дошло до того, что и реально существующие магазины стали использовать цифровые платформы в дополнение к своей обычной деятельности. На онлайн-рынке ожидается быстрое восстановление, а цифровые посредники отмечают рост рекламы.

_"Цифры за янаврь и февраль у нас не упали, а даже на 20% выше, чем в тот период прошлого года", _ - говорит Магали Рей, менеджер Milanuncios

"При той защите, которая необходима в условиях COVID-19 , пользователь естественно движется в направлении одноранговой сети, более устойчивой при любом кризисном сценарии в экономике", - поясняет Хосе луис Циммерман, главный менеджер Adigital.

Экономисты надеются, что новая потребность в ликвидности в конечном итоге поможет рынку секонд-хенда.