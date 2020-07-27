Новые эпизоды в деле Сергея Фургала

Следственный комитет России проверяет экс-губернатора Сергея Фургала на причастность ещё к двум делам — об убийстве и покушении на убийство бизнесменов. По данным источника ТАСС, речь идёт о торговле цветными металлами в Хабаровском крае в первой половине 2000-причём причастность Фургала к преступлениям установили ещё в 2004-м, но тогда дело было прекращено.

Фургал был задержан и этапирован в Москву 9 июля, а 20-го официально уволен с поста губернатора. Его подозревают причастности к убийствам по меньшей мере двух предпринимателей, в том числе собственного делового партнёра.

В Хабаровске уже третью неделю не прекращаются массовые акции в его поддержку, собиравшие в отдельные дни десятки тысяч человек и ставшие самыми масштабными в истории города. Многие жители края называют дело экс-губернатора политическим и требуют открытого суда и в Хабаровске, а не в Москве.

Исполняющий обязанности главы региона, однопартиец Фургала Михаил Дегтярёв в воскресенье вечером впервые вышел к протестующим: поздно вечером, когда большая часть манифестантов уже разошлась. Он поддержал требование об открытом суде, но призвал хабаровчан прекратить акции.