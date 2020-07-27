Деян Ловрен перешёл в "Зенит"

Хорватский защитник Деян Ловрен перешел из английского футбольного клуба "Ливерпуль" в петербургский "Зенит". Срок соглашения с 31-летним спортсменом рассчитан на три года. В минувшем сезоне в составе "Ливерпуля" Ловрен стал чемпионом Англии. Всего он провел 15 матчей, отметился одним голом и одной голевой передачей во всех турнирах. "Зенит" в прошлом сезоне выиграл чемпионат России и стал обладателем кубка страны. В следующем сезоне клуб выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.