Ангела Меркель третий год занимает первое место в рейтинге одобрения мировых лидеров

Ангела Меркель третий год подряд занимает первое место в рейтинге одобрения мировых лидеров Gallup. Американская аналитическая компания провела опрос среди взрослого населения в 135 странах, попросив респондентов оценить политику глав четырех стран: Германии, США, России и Китая.

Исследование проводилось с марта 2019 по февраль 2020 года. В каждой из стран провели опрос среди одной тысячи жителей. Респондентам был задан вопрос, одобряют ли они руководителей четырех государств из списка.

Уровень одобрения политики немецкого канцлера Ангелы Меркель в мире составил 44%, что на 5% выше, чем в прошлом году. США, Китай и Россия заняли второе, третье и четвертое места соответственно с 33, 32 и 30%.

По словам главного редактора Gallup Мохамеда Юниса, результаты опроса не удивительны. "Долгое время канцлер Германии Ангела Меркель, любимая или ненавистная, была одним из самых предсказуемых лидеров в очень неопределенное время, установившееся после окончания Второй мировой войны как в Европе, так и во всем мире", - сказал Юнис во вступительном слове к докладу.

Результаты опроса в Европе

Результаты опроса показали достаточно низкую популярность политики Соединенных Штатов. Имидж страны особенно слаб в Европе, где одобрение руководства США значительно снизилось после избрания в 2016 году президента Дональда Трампа.

Так, только 24% европейцев поддерживают действия американцев. Для сравнения, в 2016 году этот показатель составлял 44%. На втором месте находится Китай с 23% голосов. Российскую политику одобряют только 19% европейцев.

По сравнению с результатами четырехлетней давности, имидж США в Португалии снизился на 51 пункт, в Бельгии - на 44, а в Норвегии - на 42 пункта, говорится в отчете. Среди итальянцев одобрение руководства США упало с 59% в 2016 до 22% в 2019.

Тем временем, жители Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы, Косова, Украины и Албании скорее положительно оценили американскую политику. Одобрение США выросло на десять и более пунктов в Беларуси, Латвии и Польше.

"В 2019 году рейтинг руководства США в Польше стал самыми высокими за всю историю исследования Gallup, что отражает потепление отношений между президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом с 2017 года", - сказано в докладе.

Gallup отмечает, что опрос был проведен до начала пандемии COVID-19.