Железная дорога на даче

Первый за более чем полвека паровоз в России построили в Ленинградской области. Отечественное паровозостроение прекращено в 1956 году. Около 10 лет понадобилось инженерам-любителям Павлу Чилину и Сергею Терехову, чтобы воплотить в жизнь их давнюю мечту.

Идея принадлежит Чилину. Десять лет он отдал флоту, а в тяжелые 90-е стал органных дел мастером. Но мысль о собственной железной дороге никогда его не покидала.

Самым трудным и самым сложным было на это решиться. Оценить свои силы и понять, сможем ли мы довести дело до конца Павел Чилин владелец частной железной дороги

Мини-паровоз на даче в Ленинградской области Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Рельсы проложили прямо на приусадебном участке вдохновителя проекта, длина узкоколейки - 350 метров и проходит она через ельник, кусты смородины и даже мост.

Интересные впечатления. Очень страшно ехать через мостик. Очень страшно, особенно, если учесть, что не бабочка [смеется] Марина Абрамова одна из пассажиров паровоза

Паровоз может развить скорость до 30 км/ч Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Мини-паровоз может работать на угле, дровах, мазуте и торфе и развивать скорость до 30 км/час.

Народные умельцы мечтают построить туристическую железную дорогу в одном из городских парков. Говорят, сделать это у них получится быстро — ведь технология уже отработана. А пока они возят желающих и оттачивают мастерство. Соседи на шум не жалуются, потому что их нет.