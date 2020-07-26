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США

Умерла звезда "золотой эры" Голливуда Оливия де Хэвилленд

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 Ольга Кепински
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Olivia de Havilland
Olivia de Havilland   -   Авторское право  Frank Filan/AP
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Знаменитая британо-американская актриса, одна из последних представителей так называемой золотой эры Голливуда Оливия де Хэвилленд умерла в возрасте 104 лет.

Kevork Djansezian/AP2004
Оливия де ХэвиллендKevork Djansezian/AP2004

Она была последней из ныне живущих звезд знаменитого фильма 1939 года "Унесенные ветром". Именно за роль Мелани Гамильтон Уилкс она получила свою первую номинацию на Оскар, однако статуэтку не выиграла. Но впоследствии де Хэвилленд дважды была удостоена престижной премии: за роли в фильмах "Каждому свое" и "Наследница", а также дважды отметилась наградой "Золотой глобус".

Кроме того Де Хэвилленд известна ролями в картинах "Одиссея капитана Блада" (1935), "Атака легкой кавалерии" (1936), "Приключения Робин Гуда" (1938), "Тише, тише, милая Шарлотта" (1964) и многих других.

В 2017 году актрисе присвоили титул Дама-командор Ордена Британской империи. На саму церемонию вручения награды в Букингемский дворец в Лондоне актриса приехать не смогла по состоянию здоровья. Поэтому орден ей вручил посол Великобритании в Париже, где она прожила последние 60 лет.

По сведениям издания Deadline, актриса умерла во сне в своем доме в Париже.

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