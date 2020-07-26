Протестующие пришли к Нетаньяху

В Израиле прошла новая серия массовых акций протеста под лозунгами против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительства. В митингах в Иерусалиме, Тель-Авиве и Кесарии приняли участие тысячи людей. Выступления были организованы «Движением за спасение демократии», которое проводит кампанию против коалиции блока «Кахоль-лаван» Бени Ганца и партии «Ликуд», позволившей Нетаньяху остаться у власти, несмотря на судебное дело о коррупции.

Ещё одной темой протестов стала борьба с распространением коронавируса. Организаторы акции считают, что правительство несёт ответственность за ухудшение эпидемической ситуации, которую сам Нетаньяху в начале июля называл «экстренной». Кроме того они обвиняют кабинет министров в бездействии и неспособности противостоять экономическому кризису, вызванному пандемией.

Не обошлось без столкновений с полицией. Наиболее напряжённая обстановка была вблизи резиденции премьер-министра. При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, дубинки и водомёты. Задержаны не менее 12 человек. Сообщается о пострадавших.