Ураган "Ханна" пришёл в Техас и угрожает Мексике

Ураган «Ханна» достиг Техаса и угрожает Мексике. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о смертельной опасности для жителей районов, оказавшихся в зоне бедствия. Циклон принёс с собой разрушительные порывы ветра, штормовые волны и мощные дожди, которые оборачиваются внезапными паводками и наводнениями. Из-за непогоды начались перебои с энергоснабжением — по предварительным данным, без света остались десятки тысяч домов.

Ранее из-за урагана «Ханна» более чем в 30 округах Техаса был введён режим чрезвычайной ситуации. Жителям нескольких прибрежных городов рекомендовали эвакуироваться. Для помощи пострадавшим от стихии экстренные службы подготовили спасательные лодки, вертолёты и тяжёлую технику, способную перемещаться в затопленных районах.

Метеорологи предупреждают, что сильные дожди будут продолжаться в Техасе и в понедельник. Отмечается, что «Ханна» открыла на атлантическом побережье США новый сезон тропических ураганов.