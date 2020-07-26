Цифры: пандемия COVID-19 в мире

По последним данным на конец недели: 16.06 млн. заразилось, 643 тыс. скончалось в результате пандемии COVID-19.

Первое место по числу инфицированных по-прежнему занимает регион Северной и Южной Америки. Больше всего случаев заражения было выявлено в США - более 4 млн. При этом ослабления темпов пандемии там не наблюдается: президент Дональд Трамп на этой неделе допустил, что в ближайшие дни ситуация с COVID-19 может ухудшиться. В результате заражения коронавирусом в Америке в среднем умирает более 1000 человек в сутки.

Следом за США идет Бразилия. Местные власти долгое время не придавали значения рекомендациям ВОЗ и преуменьшали опасность эпидемии. В результате статистика по числу заразившихся стремительно ползла вверх. В начале июля болезнь подхватил даже президент Жаир Болсонару. Согласно последним тестам, сам он смог вылечиться, однако в целом в стране скончалось 85 тысяч человек.

В числе стран, где пандемия коронавируса произвела наименьший урон фигурирует Австралия. На население в 25 млн человек на сегодняшний день насчитывается лишь 145 смертей. Однако в последние недели в штате Виктория фиксируется устойчивый рост числа заразившихся. Местные власти придают этому самое серьезное значение.

Тем временем Северная Корея официально сообщила о первой госпитализации с подозрением на коронавирус. До этого местные СМИ рапортовали, что санитарная ситуация в стране более, чем благополучная. В результате лидер КНДР Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро правящей Трудовой партии КНДР. Всех, кто контактировал с предполагаемым "нулевым пациентом" поместили в карантин.