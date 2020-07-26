В Европе опасаются новых вспышек COVID-19

В Южной Европе растет число заболеваний коронавирусом. На этом фоне власти Великобритании вновь ввели двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Незадолго до начала периода отпусков эта страна была внесена в список безопасных для посещения. Однако теперь британский МИД рекомендует воздержаться от поездок на Иберийский полуостров, чтобы не подвергать себя риску заразиться COVID-19.

Обеспокоенность вызывает вспышка коронавируса в Каталонии, особенно среди молодежи. Поэтому местные власти решили временно закрыть все дискотеки и ночные клубы в регионе. А в муниципалитетах, где выявлено больше всего инфицированных, кафе и бары должны будут прекращать работу в полночь. Особое распоряжение будет действовать по меньшей мере две недели. Отметим, что именно на Каталонию приходится почти треть всех случаев заболевания COVID-19 в Испании.

Во Франции эксперты также обеспокоены последними показателями. В некоторых регионах, в первую очередь на западе страны, обнаружен ряд новых очагов заболевания. Согласно заключению главы научного совета при Елисейском дворце Жан-Франсуа Дельфреси, пока ничто не позволяет говорить о второй волне эпидемии, но превентивные меры должны быть приняты незамедлительно, что не избежать очередной вспышки коронавирусной инфекции.