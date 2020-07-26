Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Бангладеш

Наводнения обостряют гуманитарный кризис в Бангладеш

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Наводнения обостряют гуманитарный кризис в Бангладеш
Авторское право  CHIFRC
Размер текста Aa Aa

Более 100 человек признаны жертвами наводнений в Бангладеш, миллионы оказались в зоне бедствия. Для некоторых жителей пострадавших регионов стихия обернулась длительной вынужденной изоляцией, потерей урожая и средств к существованию. Из-за наводнений, как сообщает ЮНИСЕФ, сотни тысяч семей были вынуждены оставить свои дома. Часть беженцев поселили в центрах временного размещения.

По данным Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, наводнения охватили почти треть страны. Есть угроза обострения гуманитарного кризиса в регионе, который столкнулся с нехваткой продовольствия. Ожидается ухудшение эпидемической ситуации. За прошедший месяц около десяти тысяч жителей низинных районов Бангладеш умерли из-за болезней, передающихся через воду.

Кризис усиливается в условиях продолжающейся пандемией — согласно официальным сведениям, в Бангладеш заболели более 220 тысяч человек, почти три тысячи инфицированных умерли.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube