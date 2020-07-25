Траур по Святой Софии | #Куб

Православные церкви опечалены превращением Святой Софии в мечеть. Намаз в бывшем главном соборе Византии в храмам Греции и Кипра встретили траурным колокольным звоном. Кипрская архиепископия назвала решение Анкары «самоуправным, недопустимым и преступным». Александрийский патриархат заявил об ударе по мирному сосуществованию религий и о беспрецедентном оскорблении памятника всемирного наследия. Правительство Греции призывает мировое сообщество осудить турецкое руководство за изменение статуса Айя-София.

Кому принадлежит Святая София — турецкому государству или всему миру? Должны ли правительства учитывать позиции других стран, решая судьбу памятников мирового значения? Статус Святой Софии — это внутреннее дело Турции? Разбираемся в «Кубе»...