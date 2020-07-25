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Россия

В Москве задержаны участники акций протеста в поддержку Фургала и Платошкина

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 Ольга Кепински
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Задержания в центре Москвы
Задержания в центре Москвы   -   Авторское право  AP Photo
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В центре Москвы за участие в несанкционированных акциях задержаны несколько десятков человек.

Движение "Левый фронт" призвало своих сторонников прийти к зданию Генпрокуратуры, чтобы подать заявление с требованием освободить политзаключенных, а также проверки законности громких уголовных дел последнего времени. В том числе дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств. Пришедшие на акцию призывали также пересмотреть ограничения на проведение митингов.

Там же в центре Москвы задержали участников марша в поддержку основателя движения "За новый социализм" Николая Платошкина. Уголовное дело против него возбудили в начале июня. Речь идет о склонении к массовым беспорядкам и распространении заведомо ложной информации.

Сейчас Платошкин находится под домашним арестом, вину он не признает. Год назад общественный деятель не прошел в Госдуму по одномандатному округу в Хабаровском крае от КПРФ.

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