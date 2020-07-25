Вспышка COVID-19 на австрийском курорте

Вспышка COVID-19 зафиксирована на одном из самых популярных летних курортов Австрии - в Санкт-Вольфганге. Работники нескольких отелей, ночных клубов и пиццерий — всего 28 человек — сдали положительный тест на коронавирус.

Как сообщают их работодатели, все сотрудники носили маски и соблюдали дистанцию при общении с гостями. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции — тестирование проходят все сотрудники гостиничного бизнеса в регионе.

Нам очень помогает тот факт, что в Верхней Австрии ношение масок было обязательным в течение двух недель. Мы протестировали 524 сотрудника в 26 туристических компаниях по всему региону Вольфгангзее. А гости, которые останавливались в отелях, но уже уехали, были оповещены по электронной почте. Ханс Визер туристическая ассоциация Вольфгангзее

Зараженные помещены в карантин. Все они переносят инфекцию в легкой форме. Среди инфицированных пока нет туристов. Тем временем власти выясняют очаг заражения: это могли быть рабочее место либо вечеринка в одном из ночных клубов.