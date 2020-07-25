В Венгрии прошла акция в защиту независимости новостных СМИ

В Будапеште прошла крупная акция протеста против государственной политики в отношении средств массовой информации. Тысячи людей вышли на улицы столицы после скандала вокруг популярного новостного портала Index. Его главный редактор Сабольч Дулл был уволен на фоне заявлений редакции о давлении со стороны «внешних сил».

Участники демонстрации требовали обеспечить независимость новостных изданий в Венгрии:

— Очевидно, что произошедшее вызвано политическими причинами. Index был последним и единственным крупным оппозиционным СМИ, которое могло критиковать правительство, имея при этом большую аудиторию.

— Надо, чтобы было бесплатное новостное издание, которое могло бы публиковать информацию обо всех политических силах. Плохо, когда все СМИ зависят от поддержки правительства.

Судьба Index теперь под вопросом: вслед за главным редактором уволились десятки журналистов, которые обвиняют менеджмент в использовании планов по сокращению расходов для давления на редакцию. В руководстве компании объясняют увольнение Сабольча Дулла нарушением корпоративных правил и раскрытием конфиденциальных документов о планах по реорганизации СМИ.