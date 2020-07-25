ЕС тоже отворачивается от Huawei?

Еврокомиссия призвала страны ЕС принять срочные меры по диверсификации своих поставщиков сетей 5G. Это неизбежно приведет к сокращению присутствия Huawei в Европе. Ранее давление на страны Евросоюза с целью добиться запрета на развертывание китайской компанией сетей мобильной связи нового поколения у них, как и в Великобритании, оказывали США, заявляющие, что ресурсы Huawei могут использоваться Пекином для шпионажа.

Абрахам Лю, глава представительства Huawei в ЕС: "Мы не новички в Европе, мы работаем здесь и являемся надежным партнером уже почти 20 лет, - говорит глава представительства Huawei в ЕС. - Европейские власти и политики должны доверять своим регуляторам и своим операторам, ведущим в мире - у них первоклассные стандарты кибербезопасности и лучшие эксперты в этой отрасли".

Представитель Huawei также указал, что европейские потребители не хотят, чтобы рынок мобильной связи в их странах стал таким, как в США, где, по его словам, нет настоящей конкуренции.

Абрахам Лю, глава представительства Huawei в ЕС: "Если вы посмотрите, сколько платят американские потребители, чтобы получить тот же объем данных, по сравнению с тем, что платят европейские граждане, то увидите, что им это обходится в три раза дороже, чем европейцам . Это из-за конкуренции".

Однако чиновники ЕС уже заявили, что отказ от поставщиков с высокой степенью риска не помешает внедрению 5G во всем блоке, и что европейские компании Ericsson и Nokia смогут удовлетворить спрос.