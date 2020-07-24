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Италия

Наводнение в Милане

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 Вероника Доваль
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Flooding, illustration
Flooding, illustration   -   Авторское право  Steven Senne/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В результате сильных ливневых дождей в ночь на пятницу затопленной оказалась северная часть Милана. Местная река Севезо вышла из берегов и разлилась на несколько районов города, что привело к частичной парализации движения. Люди вынуждены были отказаться от поездки на своих транспортных средствах - многие автомобили частично оказались в воде. Затопило также подземные переходы.

Из-за наводнения временно закрыты участки железнодорожного сообщения между районами Милана. Департамент гражданской защиты Италии накануне объявлял предупреждение о наступлении грозового фронта на севере страны. Но не все были к нему готовы.

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