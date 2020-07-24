Венгрия: кризис в издании Index

Свыше 80 из 90 журналистов венгерского интернет- издания Index объявили о своем уходе после того как учредитель уволил главного редактора Сабольча Дулла. Index — самый читаемый сайт в Венгрии — считается ведущим оппозиционным СМИ страны. Наблюдатели отмечают, что в последние 10 лет на редакцию усилилось давление со стороны олигархов, приближенных в премьер-министру Виктору Орбану.

Заместитель главного редактора Index Вероника Мунк заявила: "Мы говорим об том уже не протяжении многих лет, пишем об этом, кричим об этом: необходимы два условия, гарантирующие свободную, корректную и независимую профессиональную работу. Первое — отсутствие внешнего влияния на контент сайта. Второе — отсутствие внешнего влияние на состав коллектива. Это значит. что нам не будут указывать, что публиковать на сайте, и никто извне не будет указывать, кто может или не может работать с нами".

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацию вокруг издания Index и со свободой слова в Венгрии в целом. В правительстве страны все претензии отвергают и заявляют, что власти не имеют отношения к решению руководства частной компании.