Гонконг: удар по свободе слова?

В Гонконге продолжаются протесты в ответ на принятие Китаем закона об обеспечении национальной безопасности в этом административном районе. Как заявляют в Пекине, документ, принятый в конце июня, нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. По мнению протестующих, этот закон положит конец свободе слова.

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Журналист телеканала "Евроньюс" связался с одним из самых известных молодых активистов-демократов из Гонконга. Натан Лоу бежал из страны на прошлой неделе и в данный момент находится в Лондоне в безопасном месте.

Люк Ханрахан, Euronews: "Это конец Гонконга, который вы знали?"

Натан Лоу: "Да, безусловно, Гонконг был маяком свободы в Азии. Но, как видите, в соответствии с законом о национальной безопасности наша свобода слова уничтожается. И принцип "Одна страна, две системы" перестал действовать после того, как был принят Закон о национальной безопасности".

Согласно опубликованному в среду сообщению МВД Соединенного Королевства, Великобритания намерена с января 2021 года открыть возможности для подачи документов на визу для гонконгцев со статусом британских подданных за рубежом.

По данным британского МИД, на территории Гонконга проживают почти 3 млн человек, имеющих статус британских подданных за рубежом, из них 350 тыс. уже обладают соответствующим паспортом, а остальные имеют возможность оформить этот документ. Если ранее жители Гонконга с такими паспортами могли находиться на территории Великобритании без визы в течение шести месяцев, то теперь этот срок будет увеличен до пяти лет.

Люк Ханрахан: "Существуют опасения, что Закон о национальной безопасности Китая может быть применен к кому угодно и где угодно. И активисты говорят, что хотели бы увидеть более решительные меры по противодействию влиянию китайского правительства здесь, в Великобритании".

Для таких людей как Натан - это реальная и очень серьезная угроза.

Натан Лоу: "Конечно, возможно это будет слежка, личное преследование или даже физическое насилие. Я передвигаюсь регулярно, но я очень бдителен и осторожен со всеми, кто меня окружает, поэтому я чувствую себя в безопасности".

Так может ли британское правительство сделать больше?

Том Тагенхадт, депутат Британского парламента: "Я тесно сотрудничал с моим немецким коллегой и с комитетами по иностранным делам в таких странах, как Чешская Республика и во многих других, с тем, чтобы наладить совместные действия. Но я думаю, что дальше я хотел бы увидеть, как мы применяем санкции типа закона Магнитского к тем, кто нарушает права человека в Синчэне..."

А пока Натан призывает европейцев лоббировать этот вопрос перед их правительствами.

Натан Лоу: "Вы должны рассматривать это как нашу коллективную ответственность".

Таким образом британское правительство уже наметило пути оказания помощи гражданам Гонконга и призывает последовать за ним европейских партнеров.