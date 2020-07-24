Премьер Греции: "Это доказательство слабости"

Если Турция желает идти в одном направлении с Евросоюзом на основе европейских ценностей, то происходящее в Айя-Софии — это плохая отравная точка. Такими словами заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас прокомментировал пятничный намаз в памятнике византийского зодчества, превращенном из музея в мечеть по указу властей Турции.

"Будучи греком я чувствую горечь и гнев. Это тяжелый день, думаю, что не только для меня. Полагаю, что Турции необходимо окончательно решить, какой должна быть ее геополитическая позиция и с кем она хочет быть вместе в будущем".

В церквях Греции и Кипра раздается траурный звон колоколов. А премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция оскорбляет культуру XXI-го века, превратив собор Святой Софии в мечеть. "То, что происходит сегодня в Стамбуле — это не демонстрация силы, а доказательство слабости. Они, конечно, не способны затмить сияние объекта всемирного наследия. Но они бросают тень на универсальные ценности. Вот почему требуется всеобщее осуждение", — сказал премьер.

Между тем в ЮНЕСКО заявляют, что до сих пор не получили необходимых гарантий от Турции о сохранении целостности конструкций и элементов внутреннего убранства собора, возведенного в VI веке по указанию императора Юстиниана.