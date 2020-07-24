Франция: тест на Covid-19 в аэропорту для прибывающих 16 стран

Правительство Франции приняло решение об обязательном тестировании на COVID-19 прибывающих из 16 стран. в том числе из Алжира, США и Турции. Об этом сообщил премьер-министр Жан Кастекс во время посещения парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль. Обязательное тестирование начнет действовать не позднее 1 августа. По словам Кастекса, путешественники, направляющиеся во Францию из этих стран, должны предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, в ином случае они пройдут тест в аэропорту.

По словам Кастекса, в некоторых из этих государств нет стратегии, касающейся тестирования населения, либо доступ к тестам затруднен. Он также заявил, что при положительном результате путешественники будут помещаться на двухнедельный карантин. А французским туристам он рекомендовал избегать посещения Каталонии до момента, пока эпидемиологическая ситуация там не станет лучше.

Французские власти фиксируют рост числа случаев заражения COVID-19 в стране, за последние сутки выявлено свыше 1100 вирусоносителей. В минздраве заявляют, что причина — несоблюдение жителями мер предосторожности.

С 20 июля на территории Франции введено обязательное ношение масок во всех закрытых общественных местах.