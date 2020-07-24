COVID-19: вторая волна пандемии накрыла Францию

Во Франции - резкий рост заражений за последние 24 часа: выявлены свыше тысячи новых вирусоносителей и зарегистрированы 10 новых очагов инфекции.

Руководство минздрава заявляет, что причина - несоблюдение жителями мер предосторожности.

Сильнее всего затронуты главные туристические регионы страны: Атлантическое побережье, частично Бретань и весь Лазурный берег, два департамента которого - Вар и Приморские Альпы - находятся в красной зоне опасности.

На другом берегу Ла-Манша с сегодняшнего дня вводится обязательное ношение масок в магазинах.

Премьер Джонсон активно поддерживает эти меры: "Маски становятся обязательными, это разумный шаг, особенно, когда пандемия продолжается, мы хотим уменьшить риск заражения вирусом".

В Соединенном Королевстве в настоящий момент насчитывается почти 300 тысяч инфицированных, от последствий КОВИД-19 скончались выше 45 с половиной тысяч человек.