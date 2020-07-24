Пекин ответил на действия Вашингтона

Китай потребовал от США закрыть американское генеральное консульство в Чэнду. Пекин дает на это 72 часа. Меры были приняты в ответ на решение Вашингтона закрыть китайское дипучреждение в Хьюстоне. Это, как отметили в Госдепартаменте, было сделано для того, чтобы "защитить американскую интеллектуальную собственность и личную информацию американцев".

Ранее власти США обвинили четырех граждан КНР в сокрытии информации об их связях с китайскими вооруженными силами при получении визы в Соединенные Штаты. По данным Минюста, трое были задержаны, им предъявлены обвинения в мошенничестве. Федеральное бюро расследований занимается поиском четвертого предполагаемого нарушителя, который предположительно скрывается в консульстве КНР в Сан-Франциско.

Майкл Помпео, госсекретарь США: "Китай проводит все более авторитарную внутреннюю политику и все более активно демонстрирует враждебность в отношении свободы за его пределами. Президент Трамп сказал: "Достаточно". Вашингтон не может далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия между США и КНР ровно так же, как эти различия никогда не игнорировала Коммунистическая партия Китая".

По версии Помпео, КНР представляет своими действиями вызов, с которым Запад еще "не сталкивался прежде". Дипломат заявил, что Соединенные Штаты предлагают противопоставить Китаю альянс нового формата, включающий государства-единомышленники.

Последние события стали очередным витком напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, которые долгое время ведут так называемую торговую войну. Еще один камень преткновения - вопрос о правах человека. Несколько дней назад США ввели санкции против 11 китайских компаний за нарушения прав уйгуров. В министерстве торговли утверждают, что эти фирмы используют принудительный труд уйгуров и других меньшинств в Китае. Осложнила отношения и ситуация с коронавирусом. Как сообщалось, во время недавней приватной встречи с британскими законодателями в Лондоне Майкл Помпео сказал, что, согласно данным разведки, "Китай "купил" руководство Всемирной организации здравоохранения. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал комментарии госсекретаря неприемлемыми и необоснованными.