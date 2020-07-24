Мигранты в Греции: когда некуда больше идти

28-летний Мохаммед, беженец из Сирии, знает, что в ближайшее время у него может не оказаться крыши над головой.

Согласно принятому в Греции закону, он потерял право на временное жилье. Будет остановлена и выплата пособия - предполагается, что после легализации беженец может устраивать свою жизнь самостоятельно.

Вот что он рассказывает: "Нам негде устраивать нашу жизнь, у меня нет работу и двое маленьких детей на руках. Да, я легализован в Греции, но физически я еще не получил документы. Я не хочу сидеть на чужой шее, но мы не можем вот так внезапно сняться с места, нам просто некуда идти".

Мохаммед надеется, что ему сейчас удастся переехать в Германию. Там у него есть родственники, они сейчас ему и его семье посылают деньги, чтобы как-то поддержать.

Но у многих из тех, кого вывезли из лагеря мигрантов на Лесбосе, нет никаких близких в Европе.

Бардья Хуссейнпур, беженец из Ирана, говорит: "У нас есть все документы, выправленные по форме, мы легализованы, но у нас нет денег. Нас никто никуда не принимает".

Власти подчеркиваютт, что сделали для беженцев все, что было в их силах, выдав документы и поддержав на первых порах.

Сотрудники НКО утверждают, что, помимо легализации, требуется интегрировать мигрантов в новую для них реальность.

Комментарий Лефтериса Папаяннакис, директор НКО Solidarity Now, плагает, что "интеграция - это когда вы не бросаете людей посредине их пути. Вот сейчас беженцы, легализованные по всем и правилам, должны тоже получать поддержку со стороны соответствующих ведомств. При этом греческие официальные структуры обязаны координировать усилия еще и между собой. Ничего этого не происходит".

Журналист Еuronews Апостолос Стайкоспередает из Афин: "Многие из беженцев признавались, что так и не выучили греческий язык. Поэтому они не могут найти работу. COVID-19, эпидемия которого не окончена, осложняет ситуацию. Эти люди, по мысли властей, должны уже крепко стоять на ногах. Но реальность иная, и многие беженцы могут пополнить число бездомных, которым некуда больше идти".