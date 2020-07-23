Миграционный кризис далек от завершения

По меньшей мере 9372 нелегальных мигранта прибыли в Италию с начала нынешнего года. Это в четыре раза больше, чем за тот же период 2019-го. Большинство из них добрались до Апеннин не прибегая к помощи судов неправительственных организаций, которые занимаются спасением людей в Средиземном море. В основном к итальянскому побережью направляются граждане Туниса. Сейчас эта страна переживает один из самых серьезных политических и экономических кризисов с момента обретения независимости в 1956 году. Ситуацию усугубляет пандемия коронавируса.

Паоло Говард, эксперт по вопросам миграции: “В связи с введением в государстве чрезвычайного положения, в городах заметно увеличилось число стражей порядка. На фоне режима ЧП повсеместно в Тунисе люди почувствовали и ограничение индивидуальных свобод, таких, как свобода слова и право на протестные акции. И все это в дополнение к финансовому кризису".

Суда с тунисцами на борту причаливают к берегам Сицилии и Лампедузы.

Серджио Скандура, журналист "Radio Radicale": "Одна из причин - географическая близость этих островов. Лодке, отправляющейся из Ливии, предстоит проделать около 240 километров, а судну из Туниса в два раза меньше. Это не совсем одно и то же. Кроме того, в Тунисе проще найти деревянные лодки, а такие плавсредства более надежны и с большей вероятностью достигнут пункта назначения, несмотря на то, что они зачастую переполнены пассажирами".

На незаконную перевозку мигрантов повлияла вспышка коронавирусной инфекции: контрабандисты перебрались из Ливии в Тунис.

Серджио Скандура, журналист "Radio Radicale": "Преступники в Ливии, несут потери из-за снижения цен на нефть. Ряд введенных на местах ограничений осложнили их жизнь. Вот почему большинство из них переехали в Тунис".

В бизнесе по переправе нелегалов немалую роль играют социальные сети. По данным газеты "Мессаджеро" ("Il Messaggero"), следователи обнаружили, что преступники, как правило, пользуются платформами Telegram и Facebook. Там они находят тех, кто за путешествие в Старый Свет готов заплатить несколько тысяч евро. Страницы Facebook, которые на первый взгляд якобы предлагают информацию об Италии, часто используются для того, чтобы заинтересованные стороны договорились о сделке. Планирующие покинуть страну тунисцы без труда выходят на контрабандистов.

Паоло Говард, эксперт по вопросам миграции: "Обычно речь идет о мужчинах в возрасте от 20 до 30 лет, желающих бежать из Туниса. Они впечатлены тем, что видят в соцсетях и думают, что у них гораздо больше возможностей найти работу в Италии, чем, например, в Ливии".

Эксперты считают, что поток мигрантов из стран Северной Африки не уменьшится в ближайшее время. Ситуация в Тунисе и соседней с ним Ливии, где вот уже несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти, толкают людей на поиск лучших для жизни мест. А это значит, что миграционный кризис будет только обостряться.