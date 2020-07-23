Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Литва

Криптомонета для нумизматов

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Серебряная монета
Серебряная монета   -   Авторское право  Lietuvos Bankas
Размер текста Aa Aa

Литва выпустила собственную коллекционную криптомонету: по утверждению создателей, это первые в истории памятные криптоденьги, выпущенные государственным центробанком.

Комплект состоит из нескольких цифровых токенов и реальной серебряной монеты размером с пластиковую карту. На ней изображена декларация независимости Литвы, а номинал — 19,18 евро — это год, когда документ был подписан.

Покупатель получает шесть случайным образом выбранных токенов, каждый из которых представляет одного из двадцати человек, подписавших декларацию.

Lietuvos Bankas
20 человек, подписавших декларациюLietuvos Bankas

Токены сами по себе не являются законным платёжным средством, но ими можно будет обмениваться, чтобы собрать коллекцию: определённый набор цифровых токенов можно обменять на реальное серебро.

Мариус Юргилас, Банк Литвы:

"Деятели, подписавшие декларацию независимости, разбиты на несколько категорий. Так что если вам достанутся, скажем, президент, священник и учёный в определённой комбинации, то вы сможете купить вот эту реальную монету".

Лютаурас Стримайтис, Euronews:

"До сих пор блокчейн использовался для коллекционных целей в онлайн-играх и спорте; теперь новые возможности появились и у нумизматов".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube