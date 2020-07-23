В Венеции уменьшат вместимость гондол из-за пассажиров с лишним весом

В Венеции уменьшили вместимость гондол из-за пассажиров с лишних весом. Сесть в небольшую лодку da nolo теперь могут не шесть, а пять человек. В гондолах побольше - da parada, которые обычно курсируют по Большому каналу, количество пассажиров также было сокращено - с 14 до 12.
“Это правда. По сравнению с тем, что было лет 10-15 назад, сейчас туристы весят немного больше. И вместо того, чтобы заставлять их взвешиваться, мы решили сократить количество мест в гондолах”, — говорит глава венецианской ассоциации гондольеров Андреа Балби.
По его словам, из-за пассажиров с избыточным весом гондолы проседают, и в них заливается вода, а это может привести к печальным последствиям.
Кроме того, когда лодка слишком много весит, гондольеру сложнее ею управлять, что также может создать опасную ситуацию.
Два года назад похожие меры были введены на греческом острове Санторини, правда, там речь идет не о гондолах, а об ослах. Власти Греции выпустили постановление, согласно которому была запрещена перевозка туристов, весящих более 100 килограммов. Борцы за права животных тогда заявляли, что из-за пассажиров с избыточным весом седло сильнее натирает спины ослов, из-за чего возникают глубокие раны.