Накануне намаза: Эрдоган вновь посетил Айю-Софию

Во второй половине дня в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей женой Эмине посетил собор Святой Софии в Стамбуле, чтобы проконтролировать ход работ по преобразованию христианского храма в мечеть Айя-Софию. Эрдоган хотел лично убедиться в том, что всё готово к пятничной молитве, которая состоится здесь впервые за последние 86 лет.

Желающих принять в ней участие ожидается много, поэтому на территории перед зданием рабочие отмеряют расстояния в соответствии с правилами социального дистанцирования для тех, кто будет молиться снаружи.

Эрдоган наблюдал за ходом работ и в минувшее воскресенье. Он утверждает, что Айя-София не пострадает при преобразовании. Видимые с первого этажа христианские фрески было решено закрывать с помощью электронного занавеса с рельсовой системой, который будет раскрываться и задвигаться в считанные минуты только на время намаза. А вот напольный орнамент на площадке "омфалион" - уникальнейший в своём роде образец - будет скрыт под ковром и двумя слоями войлока.