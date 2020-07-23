Венский диалог о нелегальной миграции

В Вене проходит встреча министров внутренних дел стран ЕС.

Главы ведомств обсуждают возможности заключения нового европейского пакта о миграции, о котором, в частности, упоминала некоторое время назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Его ключевыми пунктами могут стать, как сообщается, финансирование центров для потенциальных просителей убежища вне границ ЕС и поиск оптимальных управленческих решений на общеевропейском уровне.

Карл Нехаммер, министр внутренних дел Австрии, очертил повестку дня "венского диалога": "Мы должны, с одной стороны, всегда оказывать взаимную поддержку, если речь идет об охране границ, например, как это сделала Австрия, в отношении Греции. Второй существенный аспект - возвращение нелегальных мигрантов в страны происхождения, облегчая им этот процесс. Третий фактор - борьба с организованной преступностью и торговлей людьми".

В четверг к очной конференции присоединятся в формате видеосовещания главы профильных ведомств балканских стран. Именно лежащий через эти государства маршрут используется наиболее активно. Только в мае, в разгар пандемии было зарегистрировано свыше 4300 случаев нелегального пересечения границы, это официальная статистика, предоставленная FRONTEX.

Еще одна "горячая" точка - север Франции, город Кале, порт которого - основные ворота для проникновения нелегальных мигрантов в Соединенного Королевства.

Евросоюз заинтересован в компромиссе, связанным с приемом новых мигрантов, убежище которым предоставляется по гуманитарным соображениям, это совмещается с мерами, направленными на ужесточение контроля границ сообщества.