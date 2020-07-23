Пессимизм на переговорах о "брексите"

Очередной раунд переговоров между Евросоюзом и вышедшей из него Великобританией завершился без признаков продвижения вперед к соглашению о двусторонней торговле. Главный представитель Брюсселя заявил на пресс-конференции в Лондоне, что «время для ответов быстро истекает».

Сделка должна быть заключена до середины осени, чтобы её успели ратифицировать парламенты.

«ЕС всегда настаивал на том, что экономическое партнерство с Великобританией должно включать в себя строгие правила игры на ровном поле и справедливое соглашение о рыболовстве, - сказал Мишель Барнье. - Это означает, что нынешний отказ Соединённого Королевства принять условия открытой и честной конкуренции делает торговое соглашение на данный момент маловероятным ".

Француз добавил, что Соединённое Королевство не проявило готовности вывести процесс формирования будущих отношений из тупика.

Руководители двух делегаций должны провести неформальную встречу на следующей неделе в Лондоне, а затем - ещё один раунд официальных переговоров в середине августа в Брюсселе.

Со своей стороны, главный британский представитель на переговорах по «брекситу» сказал, что был достигнут прогресс, но по самым трудным темам в документах ещё имеются «значительные пробелы». Дэвид Фрост допустил вероятность того, что после 31 декабря будут беспорядочно разорваны многочисленные узы Великобритаии с континентальной Европой.