"Измазали меня вдоль и поперек". Лукашенко требует выдворить иностранные СМИ

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал лишить аккредитации иностранные СМИ, которые, по его мнению, нарушают законы республики.

Он потребовал принять меры, не дожидаясь конца избирательной кампании: "Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы".

Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети Александр Лукашенко Президент Республики Беларусь

“Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам”, - заявил Лукашенко.

Недовольство белорусского президента вызвала и бумажная пресса. "Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую "Комсомольскую правду" в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации”, - заявил Лукашенко, призвав журналистов съездить в поле и снять репортаж “о простых людях, работягах, которые кормят страну”.

Несколько дней назад более 200 журналистов выступили с открытым обращением к властям и силовикам, потребовав прекратить преследования СМИ. За несколько месяцев предвыборной кампании в стране были задержаны десятки журналистов.

На прошлой неделе сотруднику "Радио Свобода" Антону Трофимовичу во время задержания сломали нос: в тот момент он вел стрим около здания ЦИК, где собрались тысячи сторонников недопущенных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.