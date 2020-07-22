США закрывают генконсульство КНР в Хьюстоне

Вашингтон потребовали от Пекина закрыть генеральное консульстве КНР в Хьюстоне. На это американская сторона отвела китайской 72 часа.

По данным полиции, что во вторник вечером во дворе генконсульства произошёл пожар. Правоохранители получили сообщение о том, что там жгут документы, но приехавших пожарных на территорию дипмиссии не допустили. Ранее Минюст США предъявил обвинения двум гражданам КНР во взломе компьютерных систем сотен организаций с целью кражи данных, связанных с разработкой вакцины от COVID-19.

Китай решительно осудил требование закрыть генконсульство в Хьюстоне.

"Это политическая провокация, инициированная американской стороной в одностороннем порядке, которая серьезно нарушает международное право, основные нормы, регулирующие международные отношения и двустороннее консульское соглашение между Китаем и США", - сказал на брифинге в среду представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь. отметив, что его страна решительно осуждает это неоправданный шаг, саботирующий двусторонние отношения.

Противостояние между США и Китаем стало набирать обороты после того, как глава Белого дома обвинил КНР в намеренном сокрытии информации об опасности коронавируса. Дональд Трамп при этом не исключил, что Соединённые Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.