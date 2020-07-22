Турция отвергает претензии Греции

Министерство иностранных дел Турции отвергает претензии Греции относительно сейсмических исследований у острова Кастелоризо в Средиземном море. В заявлении внешнеполитического ведомства Турции говорится, что требования Греции нерациональны и противоречат международному праву, так как остров находится в области турецкого континентального шельфа.

Накануне Соединенные Штаты призвали власти Турции избегать эскалации напряженности у острова Кастелоризо в восточной части Средиземного моря, назвав этот район "спорными водами".

Кастелоризо — самый удаленный остров Греции, он находится в двух километрах от берега Турции.

Официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали говорит: "Заявление Турции о новом сейсмическом исследовании в районе восточного Средиземноморья никак не помогает разрядить ситуацию и служит противоречивым сигналом".

Накануне Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную готовность после того, как власти страны отметили активность на турецкой военно-морской базе "Асказ", откуда за несколько часов вышли 15 кораблей.

Отношения между Грецией и Турцией обострились из-за объявленных намерений Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, прогресс в отношениях ЕС и Турции будет возможен только когда Турция прекратит провокации в Восточном Средиземноморье.