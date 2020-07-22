У богатых свои причуды

Покупки в фешенебельных магазинах, ужины в дорогих ресторанах и...поездки за рубеж.

Стиль жизни тех граждан РФ, кто относит себя к богатым или очень обеспеченным, изменился в связи с эпидемией коронавируса.

Для россиян закрыт въезд в страны Евросоюза.

Если нельзя, но очень хочется, то иногда можно. Если, правда, лететь частным рейсом.

Как объясняет Кирилл Слышенков, генеральный директор "Ситикоптер", "изменился профиль клиентуры. Если раньше это были руководители крупных корпораций и владельцы больших компаний, то сейчас это могут быть наемные менеджеры, правда, верхнего звена и представители среднего класса".

Та же ситуация - в фирме Leading Charter Technologies, которой руководит Лев Шалаев. Количество заказов выросло многократно, утверждает он.

Его компания может доставить в страны ЕС.

Но особым спросом пользуется Кипр; многие клиенты либо имеют кипрский ВНЖ, либо паспорт.

Есть, как говорят, и третий способ добраться до вожделенной Европы: это купить билет до третьей страны, у которой открыты - пока - границы с Евросоюзом.