"Родственники" застреленного чеченского блогера признали вину в убийстве

В среду в интернете появилось видео, на котором группа людей, называющих себя родственниками чеченского блогера Мамихана Умарова, признают вину в его убийстве.

"Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить", - утверждает один из мужчин.

Он также призывает "не мучить людей, арестованных по подозрению в убийстве, и оставить их в покое".

"Мы собрались, чтобы обратиться к народу и главе республики и попросить прощения. Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас".

Умаров был убит 4 июля. Он вел канал на Youtube под псевдонимом "Анзор из Вены". С 2005 года блогер жил в Австрии. В последних роликах Умаров говорил, что власти Чечни заказали его убийство.

В своих видео убитый неоднократно критиковал главу республики и его окружение. Сам Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.