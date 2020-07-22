Суд приговорил главу карельского "Мемориала" Дмитриева к 3.5 годам колонии

Суд приговорил главу карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева к 3.5 годам колонии. Он оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. На его компьютере были обнаружены снимки приемной дочери 2005 года рождения, на них она сфотографирована без одежды. Сам историк говорил, что позже Исследование фотоматериалов показало, что снимки не были порнографическими.

5 апреля 2018 года суд Петрозаводска оправдал Дмитриева по статьям о детской порнографии и о развратных действиях и назначил 2,5 года ограничения свободы за хранение деталей ружья. Однако несколько месяцев спустя Верховный суд Карелии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. Вскоре Дмитриев был арестован по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.