Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

Суд приговорил главу карельского "Мемориала" Дмитриева к 3.5 годам колонии

Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Yuri Dmitriyev in court in 2018
Yuri Dmitriyev in court in 2018   -   Авторское право  Vladimir Larionov/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Суд приговорил главу карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева к 3.5 годам колонии. Он оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. На его компьютере были обнаружены снимки приемной дочери 2005 года рождения, на них она сфотографирована без одежды. Сам историк говорил, что позже Исследование фотоматериалов показало, что снимки не были порнографическими.

5 апреля 2018 года суд Петрозаводска оправдал Дмитриева по статьям о детской порнографии и о развратных действиях и назначил 2,5 года ограничения свободы за хранение деталей ружья. Однако несколько месяцев спустя Верховный суд Карелии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. Вскоре Дмитриев был арестован по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.