Мальта: ранен свидетель обвинения по делу об убийстве журналистки

На Мальте с тяжелыми ножевыми ранениями в собственном доме обнаружен предполагаемый посредник в деле об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции. В мальтийской полиции заявляют, что Мелвин Теума сам нанёс себе ранения в районе почек, шеи и запястья. Инцидент произошел за несколько часов до заседания суда Валетты, где мужчина дает показания в качестве свидетеля обвинения против предполагаемого заказчика убийства, известного мальтийского бизнесмена Йоргена Фенека.

Дафне Каруана Галиция, занимавшаяся расследованиями злоупотреблений во властных кругах Мальты, погибла в октябре 2017 года. Её автомобиль был взорван.

Имя Фенека фигурировало в материалах журналистки о коррупционных связях бывшего премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Расследование убийства Дафне Каураны Галиции привело к политическому кризису на Мальте и отставке Муската и других высокопоставленных чиновников.