Протесты в Израиле: "Нетаньяху в отставку!"

Тысячи израильтян собрались в Иерусалиме, чтобы выразить своё недовольство премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Под бой барабанов они прошли маршем от правительственной резиденции к зданию кнессета - израильского парламента. Многие были в масках, но не все.

Протестующие критиковали правительственные меры по борьбе с коронавирусом и тем, что судебный процесс против главы кабинета оказался фактически заморожен. Протесты с требованием его отставки прошли в Иерусалиме и в минувшее воскресенье.

Весной Биньямину Нетаньяху с третьей попытки удалось сформировать правительство. Он договорился со своим политическим оппонентом Бени Ганцем о том, что каждый из них проведет на посту премьера по два с половиной года. При этом против Нетаньяху ведётся антикоррупционное разбирательство. Судебный процесс, который должен был начаться весной, уже несколько раз откладывали из-за эпидемии.

Премьер находится под следствием по ряду дел: он подозревается, в частности, в том, что получал информационную поддержку от некоторых СМИ в обмен на лоббирование интересов их владельцев. Приписывают Нетаньяху и получение подарков от на сотни тысяч долларов от миллиардеров .

Сам он это отрицает и называет обвинения политизированными.