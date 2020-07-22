Египетское предупреждение в адрес Турции

Египетские парламентарии одобрили переброску войск за пределы страны для, как было заявлено, "защиты национальной безопасности".

Это решение было принято после того, как еще неделю назад 14 июля парламент Ливии, поддерживающий Ливийскую национальную армию, которой командует Халифа Хафтар, заявил, что страна подвергается вмешательству со стороны Турции.

По словам президента Египта, шаг продиктован необходимостью защитить границы страны от, как он выразился, "террористических группировок".

Он отметил, что не даст правительственным военным силам Триполи взять Сирт.

Ас-Сиси назвал эти возможные действия "красной чертой" и пообещал, что пересечь ее Египет не позволит.

Месяц назад дипломатические источники сообщали, что официальный Каир консультируется с ЕС, чтобы не допустить любого возможного турецкого вторжения в этот стратегически важный для Египта ливийский город.

Накануне глава внешнеполитического ведомства России обсудил с египетским коллегой кризис в Ливии.

В официальном коммюнике говорится, что "стороны подтвердили безальтернативность урегулирования ситуации в этой стране путем переговоров с участием всех ливийских сторон", речь идет о продвижении принципов диалога, начатого в Берлине в январе текущего года.