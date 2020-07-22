COVID-19: американская пандемия

В Лос-Анджелесе в настоящий момент насчитывается - эти цифры сообщает университет Джонса Хопкинса - почти 160 тысяч зараженных, только за сутки там было выявлены свыше 2 500 новых инфицированных, 50 человек скончались от последствий COVID-19.

Эпидемиологи указывают, что поменялась группа риска заразиться коронавирусом: если раньше это были люди старшего возраста, то теперь более половины заболевших - те, кому не исполнилось 40 лет и моложе.

Возобновивший ежедневные брифинги в Белом доме президент США заявил на этот счет следующее: "Надеюсь, что это поколение будет вести себя в соответствии с новыми санитарными нормами, соблюдая социальную дистанцию, а также носить маску, нравится это или нет. Такое поведение - единственная возможность уберечься от инфекции".

В настоящий момент в мире насчитывается свыше 15 миллионов вирусоносителей, очаг пандемии переместился из Европы на другой берег Атлантики.

За день в Мексике были выявлены почти 7 тысяч новых заболевших, летальным исходом недуг закончился для более, чем 40 тысяч жителей этой южноамериканской страны.

Директор Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьенн предупреждает: "На континенте примерно у трети заразившихся коронавирусом - это около 325 миллионов человек - есть риск развития COVID-19 по наихудшему сценарию".

Все чаще и настойчивее медики напоминают, что гарантию замедления темпов заражения может дать лишь противовирусная прививка, клинические испытания разных форм вакцины в настоящий момент проходят не только в Европе, но и в Бразилии, стране, второй после США, тяжелее всего затронутой пандемией.