Скандал в индустрии видеоигр - руководство Ubisoft обвиняют в сексизме

Ubisoft - один из мировых лидеров по производству видеоигр - оказался в центре крупного скандала. Сразу три топ-менеджера компании были отправлены в отставку из-за обвинения в сексизме и домогательствах.

Известная геймерша Стефани Харви, более известная под ником missharvey, до 2017 года активно сотрудничала с Ubisoft. По ее словам, в компании уже давно царила нездоровая атмосфера: к женщинам-дизайнерам игр в лучшем случае относились высокомерно, нередко они подвергались насмешкам со стороны коллег-мужчин. Харви утверждает, что и сама она однажды испытала на себе домогательства.

Скандальные факты вскрылись в представительстве Ubisoft в Канаде. В результате в отставку ушел управляющий директор подразделения. В отношении еще 20 сотрудников начато внутреннее расследование. На этом фоне акции Ubisoft резко упали на фондовых рынках.