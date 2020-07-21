Трамп пошлёт больше федеральных сил в города

Президент Дональд Трамп пообещал направить больше сотрудников федеральных правоохранительных органов в крупные города, столкнувшиеся с ростом насилия.

Подразделения, подчинённые напрямую министерству внутренней безопасности США, уже вошли в город Портленд, охваченный протестами и беспорядками в связи со смертью во время ареста афроамериканца Джорджа Флойда. Мэр города и губернатор штата Орегон потребовали вывести федералов, заявив, что они лишь усугубляют ситуацию, но Трамп с этим не согласен:

"Больше федеральных сил, вот что я могу сказать. В Портленде они проделали фантастическую работу! Они были там 3 дня и действительно проделали фантастическую работу за очень короткий период времени, без проблем. Они ловят их, многие уже в тюрьме, их лидеры. Это анархисты, а не протестующие".

Трамп назвал несколько городов, включая Чикаго и Филадельфию, возложив всплеск преступности и насилия там на, по его словам, "либеральных демократов".

В Портленде протестующие вступили в столкновения с федеральными войсками. Генеральный прокурор штата Орегон Эллен Розенблюм подала иск, обвинив федералов в неконституционных действиях - в частности, в незаконных задержаниях.