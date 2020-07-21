"Никто не поверит, что это агенты Америки". Почему в Хабаровске не прекращаются протесты?

Михаил Дегтярев, назначенный в понедельник временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, уже прибыл в регион, но к участникам акций протеста пока не вышел. Новый глава края заявил, что "есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные". При этом он пообещал, что не раз встретится с хабаровчанами.

Дегтярев сменил на губернаторском посту Сергея Фургала, который был задержан две недели назад по обвинению в убийствах и покушениях на убийство, совершенных 15 лет назад. В понедельник он был официально отстранен от должности президентом РФ "в связи с утратой доверия".

Уже полторы недели в Хабаровске не прекращаются акции протеста. В субботу на улицы вышли, по разным оценкам, от 10 до 50 тысяч человек. Этот митинг стал самым массовым за всю историю города. Участники акций требуют, чтобы процесс над Фургалом перенесли в Хабаровск и чтобы он был максимально открытым.

Однако эксперты сходятся во мнении, что арест губернатора — это только триггер, на самом деле причины недовольства намного глубже.

Что вывело хабаровчан на улицы? Почему полиция и федеральная власть почти не вмешиваются в эти акции? И насколько хабаровские митинги опасны для Кремля?

Акция протеста в Хабаровске Igor Volkov/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

"Власти пытаются объяснить хабаровчанам, что они митингуют за деньги"

По словам политического аналитика Марии Липман, на выборах два года назад федеральные власти недооценили Фургала, они не ожидали, что он сможет победить кандидата от партии власти, действующего губернатора Вячеслава Шпорта, руководившего регионом почти 10 лет.

За время работы на посту главы Хабаровского края Фургал заручился еще большей поддержкой, что видно по количеству людей на акциях протеста, добавляет Липман.

"Арест Фургала протестующие видят как попытку Кремля навязать хабаровчанам свою волю, и людям это не нравится".

На прошлой неделе мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что жители региона выходят на улицу за деньги:

"Давайте рассмотрим другую сторону вопроса, где сегодня уже пытаются мирную акцию перевести в плоскость политическую. В последнее время мы наблюдаем одних и тех же людей, которые, приходя на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно. Они уже сегодня работают за деньги".

Позже Кравчук пояснил, что говорил не обо всех участниках акций, а "о 20 — 30 приезжих провокаторах, которые подстегивают активность собравшихся, выкрикивают заранее подготовленные речовки".

Федеральный центр пытается объяснить хабаровчанам, что они митингуют за деньги, что они митингуют из-за элитных договоренностей. Федеральные власти не видят за протестом простых людей, считая, что простой человек не может у нас куда-то выходить Илья Гращенков Директор Центра развития региональной политики

Политолог, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин называет эти протесты "антиэлитными" и "антимосковскими".

Макаркин обращает внимание на то, что, хотя федеральные власти пытаются реализовать новые проекты на Дальнем Востоке, привлечь новых инвесторов, люди не ощущают изменений к лучшему.

"Человеку нужны не цифры, не отчеты, не то, сколько было создано рабочих мест, если эти рабочие места не имеют к нему никакого отношения. У человека есть ощущение, что его забыли, бросили. Фургал сформировал образ человека, который решает конкретные проблемы, действует в интересах народа".

Илья Гращенков считает, что недовольство хабаровчан вызвали попытки Москвы "навести порядок" на Дальнем Востоке, "разобраться" с местными элитами.

"Например, население привыкло, что можно поймать краба и продать его японцам и получить за это 1000 долларов в конверте. Власти начали бороться с браконьерством, вводить какие-то квоты. Кто-то возил лекарства из Кореи, кто-то — праворульные машины из Японии. Это было полуофициально, но у людей был шанс зарабатывать. А упорядочивание со стороны Москвы вело к тому, что у людей отнимали полуофициальный бизнес, а взамен ничего не давали".

Напряжение, по мнению Гращенкова, нарастает из-за коронавируса: жители региона боятся, что экономическая ситуация станет еще хуже.

"Никто не поверит, что это американские агенты"

Как считает Мария Липман, хабаровские акции протеста необычны по двум причинам: из-за решительности, с которой местные жители отстаивают "своего" губернатора, и из-за реакции федеральных властей, которые ведут себя намного мягче, чем на акциях протеста в Москве.

Кремль не ожидал такой реакции на арест Фургала, и подобный подход властей может быть объяснен тем, что они не хотят обострять ситуацию и надеются, что протестные настроения сойдут на нет сами по себе Мария Липман Политический аналитик

Алексей Макаркин уверен, что в Хабаровске власти ведут себя менее решительно из-за массовости митингов. "Если задержишь, то начнется конфликт. Ведь там даже по официальным данным вышло 10 — 12 тысяч человек. Для Хабаровска это огромная цифра. По данным журналистов, выходит значительно больше. Проводить там аресты – это значит радикализировать митингующих, и их потом очень трудно будет остановить".

Кроме того, в Москве, по словам Макаркина, очень легко объяснить росгвардейцам, что "перед ними враги, Майдан, американские агенты, которые хорошо живут в пределах Садового кольца, получают значительно больше, чем вы".

"В Хабаровске это невозможно. Там никто не поверит, что это американские агенты. На этой площади находятся люди, которые знакомы с местными росгвардейцами. Тут выходят свои: соседи, знакомые - и их разогнать совсем уж невозможно".

Фургал - "свой", Дегтярев - "чужой"

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Он родился и вырос в Самаре. Позже переехал в Москву. В 2013 году участвовал в выборах мэра столицы, набрав 2,86% голосов. Еще через пять лет за Дегтярева проголосовали уже 6,72% москвичей.

Назначение Дегтярева Макаркин назвал "достижением Жириновского".

Жириновский прошел по грани. С одной стороны, он осудил арест Фургала, с другой — ЛДПР отмежевалась от митингов, от участия в их организации. С третьей стороны, Жириновский выразил очевидную симпатию митингующим, но так, чтобы это не выглядело как призыв к выходу на улицу Алексей Макаркин Первый вице-президент Центра политических технологий

По-другому к этому назначению относится Илья Гращенков: "С точки зрения ЛДПР, как мне кажется, было ошибочно расторговываться на замену одного арестованного губернатора другим. Мне кажется самым лучшим вариантом было в принципе никого не назначать. То есть арестованный губернатор должен был ждать суда, а его обязанности должен был выполнять тот врио, который по статусу им и является там, — первый заместитель губернатора".

Акция протеста в Хабаровске Igor Volkov/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Алексей Макаркин уверен, что Дегтяреву на новом месте будет сложно, поскольку хабаровчане голосовали за Фургала не как за члена ЛДПР, а как за "своего", как за человека, жившего в Хабаровском крае, а Дегтярев для них "чужой", "человек из Москвы".

Сейчас, по словам Макаркина, вопрос в том, как новый губернатор покажет себя в деле, сможет ли он успокоить людей, даст ли он понять, что будет отстаивать справедливость в деле Фургала и что он также будет заботиться о гражданах.

Помимо этого, возникает вопрос, как Дегтярев сможет "сработаться" с местными элитами. "Там фактически партия власти — это ЛДПР, но это не ЛДПР Жириновского в полной мере, это политики, которых выдвинул именно Фургал. Они ему обязаны. Как они воспримут Дегтярева?"

"Навальный для них такая же Москва, как и все остальные чиновники"

По мнению Макаркина, московские акции носят более политический характер. Хабаровчане же вышли скорее из-за обиды, что на их регион обращается мало внимания.

"Это сплачивает людей, которые голосовали и за, и против поправок. В регионе люди могут проголосовать за поправки и пойти за Фургала. Они не видят в этом ничего противоречивого. В Москве действует фактор очень сильного размежевания. Человек, голосовавший за поправки, с очень малой вероятностью пойдет на улицу. В Москве на улицу, в основном, выходит оппозиция".

Гращенков, как и Макаркин, называет хабаровские акции "антимосковскими". Из-за этого, по мнению политолога, "оппозиция не может к ним прислониться, условный Навальный для них такая же Москва, как и все остальные чиновники".

"Это пока стихийный, действительно народный митинг, не оформившийся политически. Никаких призывов к тому, как нам жить, там нет. Единственные требования — это чтобы освободили Фургала и чтобы Москва отстала от Хабаровского края".

Опасны ли эти митинги для Кремля?

По мнению Марии Липман, федеральные власти относятся к хабаровским протестам как к региональному, а не национальному вызову. Она уверена, что так или иначе Москва сможет успокоить хабаровчан.

"Все, что происходит впервые, трудно оценить. Реакцию после ареста Фургала сложно было спрогнозировать. Опасность формирует сама власть, потому что она совершает какие-то поступки, которые приводят к непонятным результатам. Вот сейчас назначили Дегтярева. Посмотрим, какой будет эффект. Если это еще больше разозлит людей, то, значит, это очередной ошибочный шаг", — добавляет Илья Гращенков.

Он не исключает, что подобные акции могут перекинуться на другие регионы Дальнего Востока и Сибири. "Поскольку нет лидеров протеста, он расползается как некий разлив реки, и непонятно, затопит в какой-то момент или нет".

Алексей Макарин считает, что эти акции могут стать "звоночком" для федеральных властей, особенно учитывая, что в целом Дальний Восток намного менее активно голосовал "за" поправки, чем многие другие регионы (Хабаровский край: за — 62,28%, против — 36,64%, Магаданская область: за — 62,03%, против — 36,2%, Камчатский край: за — 61,76%, против — 37,16%, Якутия: за — 58,34%, против — 40,65%).

"Такие настроения и голоса "Москва нас не слышит", вполне вероятно, будут усиливаться, и какие-то кадровые решения это вряд ли изменят".