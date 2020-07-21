В украинском Луцке захвачен автобус с заложниками, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице Facebook. B автобусе находится около 20 человек, преступник заявил о том, что он вооружен и автобус заминирован.

В городе введена специальная операция "Заложник". В Луцк срочно вылетел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию представилось именем Максим Плохой, - написал Геращенко. - Приоритетом есть диалог с лицом, захватившим заложников".

По его словам, правоохранительные органы обнаружили книгу, автором которой значится Максим Плохой. Текст, помимо взглядов на жизнь автора, описывает его пребывание в местах заключения.

"Сейчас проводятся оперативные мероприятия, прибыл спецназ, есть сотрудники полиции, которые способны выполнить задачи по обезвреживанию преступников", - говорится на сайте полиции Волынской области.