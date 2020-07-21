Спасение морских черепах в Португалии

Специалисты морского зоопарка Zoomarine в португальском Алгарве помогли двум морским черепахам вернуться в естественную среду обитания. В прошлом году одна из них запуталась в рыбацкой сети, а другая случайно попала на берег в порту. Три из семи видов морских черепах на планете находятся под угрозой исчезновения.

"Период полового созревания у них наступает примерно в 30 лет, они проводят это время в море, а затем они возвращаются на берег в места своего происхождения, где спариваются, и женские особи затем откладывают яйца, — говорит морской биолог парка Zoomarine Элио Висенте. — Каждая женская особь может откладывать от 300 до 600 яиц в год. Но важно помнить, что из тысячи появившихся на свет черепах только одна доживает до зрелого возраста, поэтому так важно спасать каждую взрослую особь".

Операции была скоординирована с военно-морскими силами Португалии. О дальнейшей жизни спасенных морских черепах биологам расскажут микрочипы.